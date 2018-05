Mexiko-Stadt (dpa) - Bei einer Explosion in der Zentrale des staatlichen mexikanischen Ölkonzerns Petróleos Mexicanos sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Bei der Detonation wurden nach Angaben des Innenministers in Mexiko-Stadt zudem mehr als 100 Menschen verletzt, wie die Zeitung «El Universal» in ihrer Online-Ausgabe berichtete. Etwa 30 Menschen seien verschüttet worden. Die genaue Ursache der Explosion im Keller des Gebäudes ist zunächst unklar. Einige Zeugen sprachen von zwei Detonationen. Pemex-Quellen sprachen von einer Überhitzung der Kühlanlage des Gebäudes.

