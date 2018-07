Washington (dpa) - Die USA bleiben fürs Erste flüssig: Der Senat stimmte mit breiter Mehrheit einem Gesetz zu, wonach das Schuldenlimit von derzeit 16,4 Billionen Dollar bis zum 19. Mai ausgesetzt wird. Bereits kürzlich hatte das Abgeordnetenhaus einen entsprechenden Antrag verabschiedet. Präsident Barack Obama will das Gesetz in Kürze unterzeichnen. Damit ist die Zahlungsfähigkeit der Regierung in Washington zunächst gesichert. Demokraten und Republikaner haben so etwas mehr Spielraum für Verhandlungen.

