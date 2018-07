Mönchengladbach (SID) - Kapitän Filip Daems wird mindestens ein weiteres Jahr beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bleiben. Sportdirektor Max Eberl verkündete am Freitag die Einigung mit dem 34 Jahre alten Belgier, der seit 2005 in Gladbach spielt. Unterschrieben ist der neue Einjahresvertrag allerdings noch nicht. "Wir sind froh, dass wir eine echte Persönlichkeit im Verein halten konnten. Filip wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen", sagte Eberl.

Bereits unterschrieben ist der neue Vertrag mit Offensivtalent Amin Younes. Der 18-Jährige, der bereits seit seinem siebten Lebensjahr ein Borusse ist, band sich bis 2016 an den fünfmaligen deutschen Meister. "Er ist ein Spieler mit viel Potenzial, das wir weiter entwickeln wollen", sagte Eberl über den Junioren-Nationalspieler, der in dieser Saison bisher nur zu 18 Einsatzminuten in der Europa League gekommen war. Noch keine Einigung ist derweil mit Stürmer Mike Hanke getroffen. "Wir sind in Gesprächen", sagte der Sportdirektor.

Beim 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) muss Trainer Lucien Favre auf Havard Nordtveit (Knieprellung) verzichten. Auch Granit Xhaka (Grippe), ein potenzieller Ersatz des Norwegers, muss passen. Alternativen sind nun noch Tolga Cigerci, Lukas Rupp und Alexander Ring.