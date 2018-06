Frankfurt/Main (dpa) - Mit René Adler im Tor tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Paris gegen Frankreich zum ersten Länderspiel des Jahres an. Das gab Joachim Löw bei der Benennung seines Kaders bekannt. Letztmals hatte Adler im November 2011 in Schweden für Deutschland gespielt. Der Bundestrainer berief insgesamt 23 Spieler in sein Aufgebot und verzichtete dabei auf personelle Überraschungen.

