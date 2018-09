Berlin (dpa) - Nach jahrelangen Debatten wird die umstrittene Präimplantationsdiagnostik in Deutschland eingeführt. Gesundheitsminister Daniel Bahr kündigte in Berlin an, dass die Bundesregierung die Verordnung über die Gentests an Embryonen mit den Wünschen des Bundesrats nach einer Prüfung in Kraft setzten werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.