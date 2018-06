London (AFP) Im Zuge der juristischen Aufarbeitung der Abhöraffäre um die britische Boulevardzeitung "News of the World" ist das erste Hafturteil gegen eine Inspektorin der Antiterroreinheit der britischen Polizei gefällt worden. Die 53-jährige April Casburn wurde am Freitag in London wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie versucht hatte, der Zeitung Insiderinformationen zu verkaufen, als die Ermittlungen in Gang kamen.

