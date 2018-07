Mexiko-Stadt (AFP) Nach der Explosion in einem Wolkenkratzer in Mexiko-Stadt ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 25 gestiegen. Mindestens 101 weitere Menschen seien bei dem Unglück am Donnerstag verletzt worden, sagte Innenminister Miguel Angel Osorio Chong am Abend (Ortszeit). Ein Überlebender sei aus den Trümmern gerettet worden. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.