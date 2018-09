Mexiko-Stadt (AFP) Nach der Explosion im Hochhaus des mexikanischen Ölkonzerns Pemex in Mexiko-Stadt ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 30 gestiegen. "Momentan haben wir 32 bestätigte Todesfälle", sagte der Generaldirektor von Pemex, Emilio Lozoya Austin, am Freitag vor Journalisten. Demnach starben 20 Frauen und zwölf Männer. Von den insgesamt 121 Verletzten befänden sich noch 52 im Krankenhaus. Die Suche nach möglichen Überlebenden dauere an.

