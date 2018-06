Maranello (dpa) - Ferrari hat seinen neuen Formel-1-Rennwagen vorgestellt. Auf dem Werksgelände in Maranello hat die Scuderia den Ferrari F138 enthüllt. Mit dem neuen Wagen will der Traditionsrennstall die WM-Titelserie von Dreifach-Champion Sebastian Vettel beenden. Im Gegensatz zur «Roten Göttin» der vergangenen Saison trägt das 59. Formel-1-Modell von Ferrari keine Höckernase mehr. Vize-Weltmeister Fernando Alonso und Teamkollege Felipe Massa werden den neuen F138 demnächst in den Rennen fahren.

