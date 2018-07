Tote und Verletzte bei Selbstmordanschlag in Ankara

Istanbul (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft in Ankara sind am Freitag mindestens zwei Menschen getötet worden. Eine Frau wurde zudem lebensgefährlich verletzt, als der Attentäter in einem Eingangsgebäude zum Botschaftsgelände seinen Sprengsatz zündete. Die türkische Regierung erklärte, die Tat sei von einem 30-jährigen Linksextremisten aus den Reihen der verbotenen DHKP-C verübt worden. Zunächst war spekuliert worden, dass radikale Islamisten hinter der Tat stecken könnten.

Sicherheitskonferenz: Klare Ansage der USA an Iran

München (dpa) - US-Präsident Barack Obama gibt dem Iran nun eine letzte Chance im Atom-Konflikt. Auf seinem Weg zur Münchener Sicherheitskonferenz bot Obamas Vize Joe Biden dem Regime in Teheran direkte Verhandlungen an, drohte aber auch unverhohlen, dass sie den Iran daran hindern werden, eine Nuklearwaffe zu bekommen. Insgesamt 400 Teilnehmer waren da: Spitzenpolitiker- und Manager, ranghohe Militärs und Wissenschaftler. Neben den globalen Konfliktherden standen auch die Euro-Schuldenkrise, die Energieversorgung der Zukunft und der Cyber-Terrorismus auf dem Plan.

Weg für Präimplantationsdiagnostik in Deutschland ist frei

Berlin (dpa) - Nach jahrelangem Streit ist der Weg für die Präimplantationsdiagnostik (PID) in Deutschland frei. Paare mit problematischen Genanlagen können ihre Embryonen aus dem Reagenzglas in einigen Monaten mit Gentests auf schwere Defekte untersuchen lassen. Der Bundesrat stimmte am Freitag in Berlin einer entsprechenden Rechtsverordnung von Daniel Bahr, Bundesgesundheitsminister (FDP), für die PID zu. «Jetzt werden wir die Verordnung zügig in Kraft setzen und damit Rechtssicherheit für die Paare und alle Beteiligten herstellen», kündigte Bahr an. Das Bundeskabinett muss das Regelwerk noch absegnen.

Bundesrat: Neues Mietrecht kommt

Berlin (dpa) - Die Länder haben sich in der ersten Sitzung des Bundesrates im neuen Jahr auf eine Mietrechtsreform geeinigt. Mietern kann künftig die Miete nur noch um maximal 15 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöht werden. Bisher waren es bis zu 20 Prozent. Trotz Lärm- und Schmutzbelästigungen ist es Mietern nicht mehr möglich, bei energetischen Sanierungsmaßnahmen von bis zu drei Monaten Dauer die Miete zu mindern. Die Rot-Grün regierten Länder fanden keine Mehrheit, das schwarz-gelbe Gesetz durch Anrufung des Vermittlungsausschusses zu stoppen.

Merkel hofft auf Freihandelsabkommen mit USA - Biden in Berlin

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt große Hoffnungen auf ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA. Bei einem Treffen mit US-Vizepräsident Joe Biden in Berlin sagte sie am Freitag: «Ich würde mir wünschen, dass wir in den Freihandelsverhandlungen vorankommen.» Es gebe inzwischen «positive Zeichen». Zugleich bekannten sich Merkel und Biden zur engen Partnerschaft zwischen Europa und den USA. Berlin war für den amerikanischen Vize die erste Station einer Europa-Reise. An diesem Wochenende nimmt Biden an der internationalen Sicherheitskonferenz in München teil.

Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad

Wolgograd (dpa) - Russische und deutsche Kriegsveteranen haben zum 70. Jahrestag des Endes der blutigen Schlacht von Stalingrad die Gedenkfeiern im südrussischen Wolgograd begonnen. Delegationen aus Dutzenden Ländern nahmen an den Feierlichkeiten teil. Das teilte die Verwaltung des früheren Stalingrad am Freitag mit. Die eingeschlossene deutsche 6. Armee hatte am 2. Februar 1943 nach monatelangen blutigen Kämpfen vor den sowjetischen Truppen kapituliert. Mindestens 700 000 Soldaten fielen. Die mörderische Schlacht um Stalingrad, die seit 1961 Wolgograd heißt, gilt als Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg.