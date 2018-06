Vilnius (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sieht derzeit keine Rolle für das Militärbündnis im Mali-Konflikt. "Die NATO an sich ist nicht am Mali-Einsatz beteiligt, und ich sehe auch keine Rolle für die NATO an sich in Mali", sagte Rasmussen am Freitag während eines Besuchs in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Der UN-Sicherheitsrat habe ein Mandat für eine Unterstützungsmission durch afrikanische Länder gegeben. Daher sehe er nicht die Aufgabe für die NATO, in den Konflikt in dem westafrikanischen Land einzugreifen.

