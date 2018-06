Wien (AFP) Etwa 3000 Menschen haben am Freitag in Wien gegen den Akademikerball der rechtspopulistischen Partei FPÖ demonstriert. Mehrere Gruppen zogen in Richtung Innenstadt und versuchten, Besucher der Veranstaltung am Betreten der Hofburg zu hindern, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Laut Polizei gab es zwei Festnahmen. Zwei Beamte seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.