Berlin (dpa) - Die Linke will sich in ihrem Wahlprogramm dafür aussprechen, Jahreseinkommen ab einer halben Million Euro zu 100 Prozent zu besteuern. Praktisch würde das bedeuten, alles darüber einzuziehen. Im Wahlprogrammentwurf heißt es laut «Mitteldeutscher Zeitung» in Halle: «Wir schlagen vor, dass niemand mehr als 40 Mal so viel verdienen sollte wie das gesellschaftliche Minimum - bei der derzeitigen Verteilung wären das immer noch 40 000 Euro im Monat.» Das entspricht einem früheren Vorschlag der heutigen Parteichefin Katja Kipping.

