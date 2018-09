Moskau (AFP) Ein inhaftiertes Mitglied der russischen Punkband Pussy Riot ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nadeschda Tolokonnikowa sei "nicht krank", sagte eine Sprecherin der russischen Justizbehörde FSIN am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Sie wurde auf eigenen Wunsch und auf Bitten ihres Anwalts für medizinische Untersuchungen in ein Gefängnis-Krankenhaus gebracht." Das auf Bewährung freigelassene Pussy-Riot-Mitglied Jekaterina Samuzewitsch sagte dem Fernsehsender Doschd am Freitag, Tolokonnikowa "leidet seit langem an Kopfschmerzen, die Folge einer schweren Krankheit sein können".

