Saarbrücken (SID) - Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken muss um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Der deutsche Pokalsieger von 2012 unterlag im Viertelfinal-Hinspiel in eigener Halle dem französischen Top-Klub Chartres ASTT mit 2:3. Die Punkte der Saarländer holten Bojan Tokic und Bastian Steger. Das Rückspiel in Frankreich findet am 8. Februar statt.