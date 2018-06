Taipeh (AFP) In Taiwan ist Regierungschef Sean Chen zurückgetreten. Er gebe den Posten wegen "gesundheitlicher Probleme" ab, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz an der Seite seines bisherigen Stellvertreters Jiang Yi-huah, der das Amt nun übernimmt. Er müsse sein Leben und seine Arbeitsweise komplett ändern, um seine Probleme in den Griff zu bekommen, begründete der 63-jährige Chen den Schritt.

