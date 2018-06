Hannover (dpa) - Erstmals wird bei einem Energiekonzern gestreikt. 91,4 Prozent der Eon-Mitarbeiter haben sich in einer Urabstimmung für einen Streik ausgesprochen. Das Ergebnis teilten die Gewerkschaften Verdi und IG BCE in Hannover mit. Der Streik soll am Montag beginnen.

