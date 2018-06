Düsseldorf (dpa) - Nach dem klaren Ja der Eon-Mitarbeiter zu einem Streik fordert der Energiekonzern neue Verhandlungen. Man hoffe sehr, noch vor Beginn eines möglichen Streiks an den Verhandlungstisch zurückzukehren und eine für beide Seiten tragbare Lösung zu erreichen, so Eon-Personalvorstand Regine Stachelhaus in einer Mitteilung. Eon habe deutlich gemacht, zum Kompromiss bereit zu sein. Laut einer Urabstimmung sind 91,4 Prozent der Eon- Mitarbeiter für den Streik, er soll am Montag beginnen.

