Hannover (dpa) - Beim Versorger Eon steht der erste Streik in der privaten Energiewirtschaft vor der Tür. 91,4 Prozent der befragten Beschäftigten des Energieriesen waren in einer Urabstimmung für den Ausstand. Das teilten die Gewerkschaften Verdi und IG BCE in Hannover mit. Der Streik soll am Montag beginnen. Verbraucher sollen darunter aber nicht leiden. Beide Seiten signalisierten in der Zwischenzeit weiterhin zu Gesprächen bereit zu sein. Damit könnte der Arbeitskampf doch noch in letzter Minute abgewendet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.