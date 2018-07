Buenos Aires (dpa) - Das deutsche Davis-Cup-Team hat einen unglücklichen Start in das Erstrundenspiel in Argentinien erwischt. Philipp Kohlschreiber gab zum Auftakt beim Stand von 6:3, 5:7, 6:2, 4:6, 5:4 gegen Carlos Berlocq auf.

Der Augsburger hatte sich kurz zuvor am linken Oberschenkel verletzt und konnte sich nach vier Stunden Spielzeit kaum noch bewegen. Sein Einsatz im Doppel am Samstag ist damit ungewiss. Im zweiten Einzel stehen sich in Buenos Aires Florian Mayer und Juan Mónaco gegenüber. Der Tennisprofi aus Bayreuth steht angesichts des 0:1-Rückstandes bereits unter erheblichem Erfolgsdruck.

Kurzvorschau auf Davis-Cup-Homepage