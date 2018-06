Washington (dpa) - Die US-Regierung hat das Selbstmordattentat auf die US-Botschaft in Ankara verurteilt.

«Wir können einen terroristischen Anschlag an einer Kontrollstelle im Umkreis unserer Botschaft in Ankara um 13.13 Uhr Ortszeit bestätigen», sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Victoria Nuland, am Freitag in Washington. «Wir arbeiten eng mit der türkischen Polizei zusammen.» Ein Selbstmordattentäter hatte am Mittag einen Wachmann in einem Eingangsgebäude der Botschaft mit sich in den Tod gerissen.

Die US-Botschaft in Ankara dankte der türkischen Regierung und der Öffentlichkeit für ihre Anteilnahme. Die türkische Polizei habe die nötigen Maßnahmen ergriffen und ermittle, teilte die Botschaft mit.