Istanbul (dpa)- Türkische Geheimdienstler haben in Ankara einen Schwiegersohn des 2011 getöteten Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden gefasst. Der Mann sei auf einen Hinweis aus den USA hin in einem Hotel festgenommen worden, berichtet die Tageszeitung «Milliyet». Er sei mit einem gefälschten Pass aus dem Iran in die Türkei eingereist. Die Zeitung gab seinen Namen mit Suleiman M. an. Die USA hätten eine Auslieferung des Mannes beantragt, was die Türkei aber ablehne. Der Festgenommene solle in den Iran abgeschoben werden.

