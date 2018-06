Ankara (AFP) Bei dem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft in Ankara hat es sich nach Angaben der türkischen Regierung wahrscheinlich um die Tat von Linksextremisten gehandelt. Es gebe erste Hinweise, dass der Selbstmordattentäter einer verbotenen linksgerichteten Organisation angehört habe, sagte Innenminister Muammer Güler am Freitag vor Reportern. Durch die Explosion waren am Freitag mindestens zwei Menschen getötet worden, der Attentäter und ein Wachmann.

