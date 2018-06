Peking (dpa) - Beim Einsturz einer Brücke in China sind mindestens neun Menschen mit in den Tod gerissen worden. 13 weitere Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Die Brücke war eingestürzt, weil Feuerwerk in einem Lastwagen explodierte. Dabei ist die 30 Meter hohe Brücke auf einer Länge von rund 80 Metern zur Seite gefallen, berichteten Staatsmedien. Mindestens 25 Autos und Lastwagen stürzten in die Tiefe. Einige brannten aus. Das Unglück passierte auf einer Schnellstraße in der Provinz Henan.

