Washington (AFP) Ein Geiseldrama um einen fünfjährigen Jungen hat eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Alabama bereits den vierten Tag in Atem gehalten. Ein 65-jähriger Vietnam-Veteran verschanzte sich seit Dienstag mit dem Kind in einem unterirdischen Bunker in dem Ort Midland City. Verhandlungen über eine Freilassung brachten bislang keinen Erfolg. Die Motive für die Tat seien noch immer unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

