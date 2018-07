Washington (AFP) Bei einem erneuten bewaffneten Zwischenfall an einer US-Schule ist in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ein Schüler verletzt worden. Der Jugendliche werde im Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

