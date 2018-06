Vatikanstadt (AFP) Der türkische Papst-Attentäter Mehmet Ali Agca hat den iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini als Drahtzieher des Anschlags von 1981 genannt. Er sei in Teheran "indoktriniert" worden, nachdem er aus einem türkischen Gefängnis ausgebrochen war, wo er wegen Mordes an einem Journalisten inhaftiert war, berichtet Ali Agca in seinem am Freitag in Italien erschienenen Buch "Mi avevano promesso il paradiso" (etwa: Man versprach mir das Paradies).

