Kairo (AFP) Mehrere hundert Demonstranten haben am Samstagabend vor dem Präsidentenpalast in Kairo gegen den islamistischen Staatschef Mohammed Mursi protestiert. Die vorwiegend jungen Demonstranten warfen Steine und Molotowcocktails in Richtung des Amtssitzes, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Menge rief "Hau ab!" und "Das Volk will den Sturz des Regimes" - Slogans der Revolte gegen den vor zwei Jahren gestürzten Machthaber Husni Mubarak. Die Sicherheitskräfte blieben hinter den Mauern des Präsidentenpalasts und feuerten lediglich in die Luft.

