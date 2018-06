München (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden hat ein Eingreifen der internationalen Gemeinschaft in Syrien gefordert. "Wir können uns alle doch darauf einigen, was zu tun ist: Wir können uns darauf einigen, dass das syrische Volk Not leidet, und dass die internationale Staatengemeinschaft eine Verantwortung trägt, hier einzuschreiten", sagte Biden in einer Rede zur künftigen US-Außenpolitik auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag. Syriens Präsident Baschar al-Assad sei "ein Tyrann", der an der Macht bleiben wolle, "aber nicht mehr in der Lage ist, Syrien zu führen".

