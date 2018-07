München (AFP) Die Bundeswehr wird sich voraussichtlich mit etwa vierzig Soldaten an der europäischen Ausbildungsmission für die Streitkräfte in Mali beteiligen. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) am Samstag, eine abschließende Anzahl könne er derzeit noch nicht nennen, weil noch die Abstimmung unter den europäischen Partnern laufe. "Wir denken an eine Größenordnung von vierzig Dienstposten, plus minus", sagte de Maizière. Der Bundestag soll das deutsche Mandat noch diesen Monat beschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.