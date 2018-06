München (AFP) Das Bundesfinanzministerium hat der Eurozone einem Medienbericht zufolge Fortschritte bei der Krisenbewältigung bescheinigt. In einer internen Lageanalyse, aus welcher das Magazin "Focus" am Samstag zitierte, registrierten die Beamten "zum Jahresbeginn 2013 eine deutliche Entspannung bei den Faktoren, die im vergangenen Jahr zu erheblichen Verunsicherungen geführt haben". So seien die Schuldenstände und Defizite gesunken. Die Leistungsbilanzen hätten sich "in allen unter Marktbeobachtung stehenden Euro-Staaten verbessert", zitierte das Magazin aus dem Dokument.

