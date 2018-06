München (AFP) Auf der Münchner Sicherheitskonferenz herrscht nach Einschätzung des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Ruprecht Polenz, Ratlosigkeit über den Bürgerkrieg in Syrien. "Die Ratlosigkeit, wie man zu einem Ende des Blutvergießens kommt, ist mit Händen zu greifen", sagte der CDU-Politiker am Samstag am Rande der Sicherheitskonferenz der Nachrichtenagentur AFP. Unter den internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitikern habe er in München keinen getroffen, der gesagt habe, in einem Jahr sei der Konflikt beigelegt. "Es herrscht im Moment eher Ernüchterung."

