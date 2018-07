Moskau/München (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow will künftig regelmäßig Kontakt zur Opposition in Syrien halten. Dies habe er Oppositionschef Ahmed Moas al-Chatib bei ihrem ersten Treffen am Rande der Sicherheitskonferenz in München gesagt, sagte Lawrow laut russischen Nachrichtenagenturen am Samstag. Lawrow begrüßte Äußerungen al-Chatibs, wonach dieser unter Bedingungen zu Gesprächen mit der syrischen Führung in Damaskus bereit sei. Dies sei ein "sehr wichtiger Schritt", sagte Lawrow. Russland gilt als der wichtigste Verbündete von Präsident Baschar al-Assad.

