Wien (dpa) - Ein umstrittener Ball hat am Abend in Wien heftige Proteste ausgelöst. Mehrere Tausend Menschen zogen bei Kundgebungen gegen den von der rechten Partei FPÖ organisierten Akademikerball durch die Innenstadt und versuchten, Besucher auf dem Weg zu der Veranstaltung zu behindern. Am Heldenplatz gab es eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus. Nach Schätzungen der Polizei waren rund 3000 Demonstranten unterwegs. Vier Menschen wurden verletzt. Der Akademikerball wurde zum ersten Mal abgehalten. Er ist die Nachfolgeveranstaltung des Balles der Burschenschaften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.