Sévaré (AFP) Drei Wochen nach Beginn des französischen Militäreinsatzes in Mali ist Frankreichs Staatschef François Hollande am Samstag zu einem Besuch in dem westafrikanischen Land eingetroffen. Hollande landete im zentralmalischen Sévaré, von wo aus er mit Malis Übergangspräsident Dioncounda Traoré in die historische Stadt Timbuktu weiterreisen will. In Timbuktu, das französische Soldaten erst vor wenigen Tagen von islamistischen Gruppen zurückerobert hatten, will Hollande den französischen Militärs für ihren Einsatz danken und die zum Weltkulturerbe gehörende Djingareyber-Moschee besuchen.

