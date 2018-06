Paris (AFP) Zwei Verdächtige, die im Zusammenhang mit der Attentatsserie des Islamisten Mohamed Merah im Süden Frankreichs festgenommen worden waren, sind nach ein paar Tagen Haft wieder freigelassen worden. Ein 28-Jähriger sei am Samstag freigekommen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen. Bereits am Donnerstagabend sei ein 30-Jähriger auf freien Fuß gesetzt worden. Beide Männer waren am Dienstag nach tagelanger Überwachung in Toulouse festgenommen worden. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen handelte es sich um Bekannte von Merah, der im März 2012 sieben Menschen getötet hatte.

