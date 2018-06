Neu Delhi (AFP) Die fünf Männer, die wegen der Gruppenvergewaltigung einer jungen Inderin in Neu Delhi vor Gericht stehen, haben auf nicht schuldig plädiert. Dies teilte ihr Anwalt am Samstag mit. Die fünf Männer müssen sich unter anderem wegen Mordes, Vergewaltigung und Entführung verantworten. Ein sechster Verdächtiger muss vor ein Jugendgericht. Ab Dienstag sollen in dem Prozess gegen die erwachsenen Angeklagten Zeugen gehört werden.

