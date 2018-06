Rom (AFP) Die italienische Polizei hat einen Anführer der in Kalabrien ansässigen Mafia-Organisation 'Ndrangheta festgenommen. Der 53-jährige Domenico Leotta habe sich am Freitag widerstandslos abführen lassen, sagte am Samstag Kalabriens Polizeichef Gennaro Semeraro dem Fernsehsender Sky TG24. Leotta sei ein wichtiges Mitglied des mächtigen 'Ndrangheta-Clans Pesce, der in der Gegend von Gioia Tauro im Süden des Landes, aber auch in Norditalien aktiv sei. Leottas Festnahme waren laut Semeraro knapp einjährige Ermittlungen vorausgegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.