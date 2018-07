Werder gewinnt Nordderby gegen Hannover dank Petersen =

Bremen (dpa) - Zwei späte Tore von Nils Petersen haben Werder Bremen den ersten Sieg im Jahr 2013 beschert. Der Stürmer traf im Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96 in der 85. und 88. Minute zum 2:0 im 50. Bundesliga-Nordderby. Werder schaffte mit nun 25 Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Einen Zähler besser steht Hannover da, für das ein Punktgewinn vor 41 600 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion angesichts der vielen Bremer Chancen schmeichelhaft gewesen wäre. Die 96er warten seit dem 22. März 2003 auf einen Fußball-Sieg an der Weser.

Union Berlin nimmt Aufstiegsplätze ins Visier =

Berlin (dpa) Der 1. FC Union Berlin ist erfolgreich aus der Winterpause gekommen und hat die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga ins Visier genommen. Zum Auftakt des 20. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga haben die Hauptstädter den SV Sandhausen mit 3:1 bezwungen und den vierten Tabellenplatz erobert. Abstiegskandidat Dynamo Dresden kam dagegen unter seinem neuen Coach Peter Pacult daheim gegen den MSV Duisburg nicht über ein 0:0 hinaus. Den dritten Sieg in Serie verpasste der VfL Bochum beim 2:2 bei Neuling VfR Aalen.

Tennis-Team nach Mayer-Niederlage 0:2 in Argentinien hinten =

Buenos Aires (dpa) - Das deutsche Tennis-Team steht schon nach dem ersten Tag der Davis-Cup-Partie in Argentinien dicht vor einer Niederlage und dem Gang in die Abstiegsrunde. Nach der Aufgabe von Philipp Kohlschreiber im fünften Satz gegen Carlos Berlocq verlor Florian Mayer am Freitag in Buenos Aires 7:6, 3:6, 3:6, 4:6 gegen Juan Mónaco. Beim Zwischenstand von 0:2 kann bereits das Doppel am Samstag die Entscheidung zugunsten der Argentinier bringen. Kohlschreibers Einsatz ist wegen der Verletzung am linken Oberschenkel unwahrscheinlich. An der Seite von Christopher Kas könnten Mayer oder Neuling Tobias Kamke zum Einsatz kommen.

Barthel bei Tennisturnier in Paris im Halbfinale =

Paris (dpa) - Mona Barthel steht beim Tennisturnier in Paris im Halbfinale. Die 22-Jährige aus Neumünster gewann am Freitag gegen die an Nummer drei gesetzte Lokalmatadorin Marion Bartoli 7:6, 6:4. Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft die Weltranglisten-45. Barthel bei der mit 690 000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung nun auf die Tschechin Petra Kvitova oder Kristina Mladenovic aus Frankreich.

Berlin besiegt Mannheim im Jubiläums-Spiel =

Berlin (dpa) - Meister Eisbären Berlin hat im 100. Duell der Liga-Schwergewichte die Mannheimer Adler bezwungen und die Bilanz mit seinem 50. Sieg ausgeglichen. Die Hauptstädter gewannen am Freitagabend in der Deutschen Eishockey Liga mit 4:3 beim Vizemeister und verhinderten dessen Sprung auf Rang eins. Dort bleiben die Kölner Haie mit 80 Punkten trotz der klaren 1:6-Niederlage bei den Iserlohn Roosters. Berlin verdrängte mit 70 Punkten Hamburg, das 4:5 nach Verlängerung in Ingolstadt verlor, von Rang drei.

Bamberg weiter ohne Sieg: 73:76-Niederlage in Athen =

Bamberg (dpa) - Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg hat in der Euroleague das Siegen verlernt. Eine Woche nach der bitteren Pleite im deutschen Duell bei ALBA Berlin verloren die Oberfranken am Freitagabend auch ihre sechste Zwischenrunden-Partie bei Panathinaikos Athen mit 73:76. Damit muss das Team von Trainer Chris Fleming weiter auf den ersten Sieg in der Runde der letzten 16 Teams warten und kann sich kaum noch Hoffnungen auf das Viertelfinale machen. Bester Bamberger Werfer war Bostjan Nachbar mit 16 Punkten.

HC Leipzig gewinnt Europacup-Hinspiel =

Dessau (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben im Europapokal der Pokalsieger den ersten Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann am Freitagabend das Achtelfinal-Hinspiel in der Anhalt-Arena von Dessau gegen den norwegischen Club Byåsen Trondheim mit 26:23 und geht mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel am Sonntag in Leipzig.

Junioren-WM: Biathletin Dahlmeier holt drittes WM-Gold =

Obertilliach (dpa) - Biathletin Laura Dahlmeier hat bei der Junioren-Weltmeisterschaft im österreichischen Obertilliach ihre dritte Goldmedaille gewonnen. Die 19-Jährige holte am Freitag in der abschließenden Staffel zusammen mit Franziska Preuß und Vanessa Hinz den Titel vor der Ukraine und Russland. Dahlmeier hatte sich zuvor schon WM-Gold im Sprint und im Einzel gesichert, zudem noch Silber in der Verfolgung. Deshalb ist sie für die Weltmeisterschaft in Nove Mesto vom 7. bis 17. Februar zunächst als Ersatz nominiert worden.

Van der Garde besetzt zweites Cockpit bei Caterham =

Amsterdam (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Caterham hat sein noch freies Cockpit für die anstehende Saison an den Niederländer Giedo van der Garde vergeben. Das teilte das Team am Freitag mit. Van der Garde, der bislang als Testpilot für Caterham im Einsatz war, ist damit der erste Niederländer in der Formel 1 seit Christijan Albers im Jahr 2007. Außerdem fährt der Franzose Charles Pic in der kommenden Saison für den Rennstall. Damit haben nur noch Force India und Marussia ihren zweiten Piloten kurz vor Beginn der Testfahrten am Dienstag im spanischen Jerez de la Frontera noch nicht benannt.