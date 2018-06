Washington (dpa) - Mit einer eindringlichen Warnung hat sich US-Außenministerin Hillary Clinton aus ihrem Amt verabschiedet. «Wir leben in sehr komplexen und sehr gefährlichen Zeiten, wie wir gerade in unserer Botschaft in Ankara sehen», sagte sie mit Blick auf den Terroranschlag auf die US-Gesandtschaft. Zugleich wurde sie beim Abschied von ihren Mitarbeitern im State Department wie ein Rockstar umjubelt. Ihr Nachfolger John Kerry wurde danach vereidigt. Der 69-jährige Senator und Ex-Präsidentschaftsbewerber gilt als besonnener und pragmatischer Politiker.

