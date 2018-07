Wiesbaden (SID) - Ein Erlös von einer Dreiviertelmillion Euro wurde am Samstagabend beim 43. Ball des Sports in Wiesbaden in die Kasse der Stiftung Deutsche Sporthilfe gespült. Stargast der Veranstaltung in den Rhein-Main-Hallen war Udo Jürgens, der bereits 1971 dabei war.

"Mit Blick auf die kommenden olympischen Herausforderungen in Sotschi 2014 und in Rio 2016 wollen wir die materielle, ideelle und soziale Förderung von talentierten Nachwuchs- und Spitzensportlern festigen und ausbauen. Der Ball legt an einem glanzvollen Abend die Basis für die anderen 364 Tage" erklärte Sporthilfe-Vorstandsvorsitzender Michael Ilgner, der die Veranstaltung vor rund 1800 Gästen eröffnete. Zu ihnen zählten 40 Medaillengewinner der Olympischen Spiele von London sowie aus der Politik Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, Außenminister Guido Westerwelle und Familienministerin Kristina Schröder.

Zwei Showblöcke sorgten bei der von Johannes B. Kerner moderierten Veranstaltung unter dem Motto "Symphonie der Räder" für eine "Welturaufführung". Im ersten Teil wirkten Athleten aus den unterschiedlichen Sportarten zusammen. Im zweiten Teil zeigten BMX- und Mountainbiker von einer fünf Meter hohen Startrampe meterhohe Sprünge über die Bühne.

"Die Sporthilfe macht etwas, das sehr wertvoll ist: Sie gibt den Athleten das Bewusstsein, dass sie sehr wichtig sind für das Land", erklärte Friedrich. Neben den drei Ministern zählten auch der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zur Polit-Prominenz. Höchster Sportfunktionär war Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Zu den Gästen zählten als Repräsentanten aus der "Hall of Fame" des deutschen Sports die Leichtathletik-Olympiasieger Willi Holdorf (Zehnkampf 1964), Ulrike Nasse Meyfarth (Hochsprung 1972 und 1984) und Ingrid Mickler-Becker (Fünfkampf 1968 und Staffel 1972), der frühere Sprintstar Manfred Germar und Marika Kilius. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen stand als weiterer Eislaufstar auch Katarina Witt.