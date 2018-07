Buenos Aires (dpa) - Das deutsche Davis-Cup-Team hat das Erstrundenspiel in Argentinien vorzeitig verloren und muss wie im Vorjahr in die Abstiegsrunde. Christopher Kas und Tobias Kamke kassierten im Doppel die entscheidende Niederlage zum uneinholbaren 0:3-Rückstand.

Kas und der für den verletzten Philipp Kohlschreiber eingesprungene Davis-Cup-Neuling Kamke unterlagen David Nalbandian und Horacio Zeballos 1:6, 4:6, 7:5, 2:6. Die Einzel am Sonntag sind damit ohne Bedeutung. Kohlschreiber sollte wegen seiner am Freitag erlittenen Oberschenkelverletzung bereits am Samstagabend heimfliegen.

