Pattaya (SID) - Fed-Cup-Spielerin Sabine Lisicki spielt beim WTA-Turnier in Pattaya/Thailand erstmals seit August 2011 wieder um einen Turniersieg. Die Berlinerin besiegte im Halbfinale der mit 235.000 Dollar dotierten Veranstaltung die ungesetzte Russin Nina Brattschikowa nach 92 Minuten mit 7:5, 6:3 und muss sich nun in Endspiel mit der an Position zwei gesetzten Marija Kirilenko auseinandersetzen. Die Russin besiegte die Rumänin Sorana Cirstea 6:0, 6:2.

Ihren letzten von bislang drei Turniersiegen hatte die Weltranglisten-52. Lisicki, die zum Auftakt im deutschen Duell Tatjana Malek (Bad Saulgau) bezwungen hatte, im August 2011 in Dallas/Texas gefeiert.

Als eine der Ersten gratulierte Lisickis verletzte Kollegin Andrea Petkovic via Kurznachrichtendienst Twitter. "Glückwunsch, Sabinchen. Hau se wech!", schrieb die Darmstädterin.