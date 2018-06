Washington (AFP) Der frühere "First Dog" der USA, George W. Bushs schwarzer Scottish Terrier Barney, ist tot. Barney starb im Alter von zwölf Jahren an einer Lymphknotenerkrankung, wie Ex-Präsident Bush am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Während Bushs Amtszeit von 2001 bis 2009 war Barney im Weißen Haus daheim. Das Präsidentenamt veröffentlichte damals zu Weihnachten mit einer "Barney-Cam" aufgenommene Videos, die das Leben im Weißen Haus aus der Hunde-Perspektive zeigten. Barney hatte sogar seine eigene Homepage auf der Website des Weißen Hauses.

