Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat sich besorgt über die Zuspitzung der Krisen im Nahen Osten geäußert. "Das Krisendreieck aus dem Bürgerkrieg in Syrien, dem Stillstand im Nahostfriedensprozess und dem iranischen Atomprogramm macht mir große Sorgen", sagte der Minister der "Bild am Sonntag" am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz. "Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass sich das zu einem Flächenbrand in der ganzen Region ausweitet."

