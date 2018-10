Berlin (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat den geringen Einfluss Europas und Deutschlands im Syrien-Konflikt eingeräumt. "Ich fürchte, unser Einfluss auf das, was in Syrien geschieht, ist viel begrenzter, als wir uns das zurzeit wünschen können", sagte De Maizière am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Syrien sei eine "bitterernste Angelegenheit": "Wir schauen einem Bürgerkrieg zu mit 60.000 Toten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.