Berlin (dpa) - Milliardenschwere Familienleistungen wie Kindergeld und Ehegattensplitting sind nach einer Analyse von Regierungsberatern untauglich und wirkungslos. Das Kindergeld etwa erweise sich als «wenig effektiv», das Ehegattensplitting als «ziemlich unwirksam», heißt es laut «Spiegel» in einem internen Zwischenbericht eines von der Bundesregierung beauftragten Gutachterkreises. Am besten schneiden in der Untersuchung Ausgaben für Kitas und Betreuungsplätze ab.

