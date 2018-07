Berlin (dpa) - Der Kartenvorverkauf für die 63. Berlinale startet morgen. Tickets gibt es täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr in den Arkaden am Potsdamer Platz, im Kino International und im Haus der Berliner Festspiele. Im Internet steht ein begrenztes Kontingent bereit. Vor dem Berlinale-Besuch ist Planung gefragt. Der Vorverkauf fängt jeweils drei Tage vor der Vorführung an, bei Wiederholungen der Wettbewerbsfilme vier Tage vorher. Am Tag der Vorstellung kann man sein Glück nur an der Tageskasse des Kinos versuchen.

