Mailand (dpa) - Stürmer-Star Mario Balotelli hat sich standesgemäß mit einem Doppelpack beim AC Mailand eingeführt. Gleich in seinem ersten Punktspiel für seinen neuen Verein in der italienische Serie A erzielte der 22-Jährige zwei Treffer.

Beim 2:1 (1:0) der Mailänder gegen Udinese Calcio markierte der italienische Fußball-Nationalspieler zunächst das 1:0 in der 25. Minute. Nach dem Ausgleich durch Giampiero Pinzi (55.) war es erneut Balotelli, der in der dritten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Sieg sicherstellte. Balotelli war erst am Dienstag für rund 20 Millionen Euro vom englischen Meister Manchester City zum AC Mailand gewechselt. Durch den Erfolg verbesserte sich Milan auf den vierten Tabellenrang und kann wieder auf den Qualifikations-Platz für die Champions League hoffen.