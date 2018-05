Mbombela (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft Burkina Fasos hat sich als letztes Team für das Halbfinale beim Afrika Cup in Südafrika qualifiziert. Das Team setzte sich in Mbombela gegen Togo mit 1:0 nach Verlängerung durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der ehemalige Hamburger Jonathan Pitroipa per Kopf in der 115. Minute. Burkina Faso erreichte zum zweiten Mal die Runde der letzten Vier beim Afrika Cup. Nächster Gegner ist am Mittwoch Ghana.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.